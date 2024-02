Israelische Armee setzt Angriffe fort

Im Gazastreifen haben israelische Streitkräfte ungeachtet erneuter amerikanischer Vermittlungsbemühungen ihre Offensive gegen die radikal-islamische Hamas fortgesetzt.

Die Vorstöße konzentrierten sich am Dienstag auf Bereiche, in denen Vertriebene Schutz vor den Kämpfen gesucht haben. Bewohner und Ärzte berichteten über Luftangriffe und Beschuss durch Panzer in Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Dabei seien mindestens 14 Menschen getötet worden.

Rafah laut Israel Hochburg der Hamas

Blinken um Feuerpause bemüht

Unterdessen setzte US-Außenminister Antony Blinken seine Blitzreise durch vier Länder der Region fort, um die Bemühungen für eine lang anhaltende Feuerpause voranzutreiben. Nach Gesprächen am Montag in Saudi-Arabien traf er am Dienstag in Ägypten und Katar die dortigen Staatschefs. Im Zentrum der Verhandlungen steht ein von den USA, Israel, Ägypten und Katar entwickelter Vorschlag, nachdem die von Hamas und dem Islamischen Jihad im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln im Gegenzug für eine lang andauernde Kampfpause freigelassen werden sollen.