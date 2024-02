Israel optimistisch zum Auftakt von Pariser Gesprächen

In Paris hat am Freitag eine neue Runde indirekter Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg begonnen. "Es gibt Optimismus, aber eine Einigung steht nicht bevor", zitierte der israelische Fernsehsender Channel 12 am Freitagabend einen namentlich nicht genannten Regierungsbeamten. Eine israelische Delegation unter Leitung von David Barnea, dem Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, traf in Paris die Vertreter Ägyptens, Katars und der USA als Vermittler mit der Hamas.

Mossad-Chef Barnea hatte in Paris bereits Ende Jänner mit den Leitern der Auslandsgeheimdienste der USA und Ägyptens sowie dem Regierungschef des Golfemirats Katar über eine Waffenruhe für den Gazastreifen verhandelt. Nach Angaben aus Kreisen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ging es bei den Gesprächen in Paris um eine sechswöchige Kampfpause. Für die Entlassung von 200 bis 300 palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen sollten zudem im Gegenzug 35 bis 40 Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen freikommen.

In Ägypten hatten danach weitere Gespräche unter Beteiligung unter anderem von Hamas-Chef Ismail Haniya stattgefunden. Haniya hatte sich nach Angaben der Hamas bis Donnerstagabend in Ägypten aufgehalten. Der Hamas zufolge ging es bei den Verhandlungen um ein Ende der "israelischen Aggression", eine "Heimkehr der Vertriebenen" und einen "Gefangenenaustausch". Die Islamisten fordern seit Wochen eine "vollständige Feuerpause" und einen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat diese Forderungen als "bizarr" bezeichnet und auf einer militärischen "Vernichtung" der Hamas bestanden. Die israelische Regierung hat sich jedoch grundsätzlich offen für eine Feuerpause gezeigt.

Dem Vernehmen nach sollen die Hamas-Terroristen bei den Gesprächen in Kairo ihre Forderungen etwas heruntergeschraubt haben. Laut Channel 12 erhielt die israelische Delegation von ihrer Regierung die Vollmacht für eine gewisse Flexibilität bei den eigenen Positionen. "Die Bemühungen drehen sich darum, einen Grundrahmen mit klaren Kriterien dafür zu schaffen, worüber wir diskutieren und worüber nicht", zitierte der Sender den Regierungsbeamten. "Eine Einigung steht nicht bevor. Das Ziel ist es, eine solche vor dem Beginn des Monats Ramadan zu erzielen." Der muslimische Fastenmonat beginnt um den 10. März.

Die SPÖ forderte indes einen Waffenstillstand und die Freilassung verschleppter israelischer Geiseln. Gleichermaßen pocht sie auf die Zulassung von Hilfsgüterlieferungen in den Gazastreifen. "Humanitäre Hilfe muss im Gaza-Streifen ankommen. Die Kampfhandlungen im Gaza-Streifen finden immer weiter im Süden statt. Dadurch wird die Versorgung mit Lebensmitteln, Trinkwasser und medizinischen Gütern immer schwieriger", wurde Petra Bayr, SPÖ-Sprecherin für Außenpolitik, am Freitag in einer Aussendung zitiert.

Während einer ersten Feuerpause waren Ende November mehr als 100 Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigekommen. Israel hatte im Gegenzug 240 inhaftierte Palästinenser aus dem Gefängnis entlassen.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, hatte jüngste Vermittlungsversuche mit Blick auf die zuletzt festgefahrenen Gespräche über eine Feuerpause zuvor als "konstruktiv" bezeichnet. Der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, hatte zuvor Gespräche in Israel geführt, auch mit Verteidigungsminister Yoav Galant. Galant sagte bei dem Treffen am Donnerstag laut der israelischen Nachrichtenseite "ynet", Israel werde das Mandat seiner Verhandlungsführer für die Geisel-Gespräche "ausweiten". "Die ersten Hinweise, die wir von Brett (McGurk) erhalten, deuten darauf hin, dass diese Gespräche gut verlaufen. Sie sind konstruktiv", sagte Kirby. McGurk war zuvor in Ägypten gewesen.