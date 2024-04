Israel billigt Gesetz zu möglicher Schließung ausländischer TV-Sender

Israel öffnet mit der Verabschiedung des "Al-Jazeera-Gesetzes" Tür und Tor für die Schließung ausländischer TV-Sender, was weitreichende Konsequenzen für die Pressefreiheit haben könnte.

Nach der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montag eine rasche Schließung des arabischen TV-Senders Al-Jazeera angekündigt. "Al-Jazeera hat die Sicherheit Israels beschädigt, aktiv am Massaker am 7. Oktober teilgenommen und gegen israelische Soldaten gehetzt", schrieb Netanyahu auf X. "Al-Jazeera wird nicht mehr von Israel aus senden."