Isolierte Familie: "Irgendwann bleibt man freiwillig drinnen"

Die Kinder hatten vor Gericht angegeben, freiwillig auf dem Bauernhof geblieben zu sein. Für die Psychiaterin Sigrun Rossmanith kein Wunder.

Die Reaktion der Kinder nach ihrer Entdeckung auf dem Bauernhof in den Niederlanden verwundert Psychiaterin Sigrun Rossmanith im APA-Gespräch nicht, "da sie keine Erkenntnis darüber haben, was ihnen widerfahren ist". Sie hätten ein "Festhalten im engsten Rahmen" und die ständige Konfrontation mit der Angst erlebt, hätten sie sich wegbegeben: "Natürlich bleibt man irgendwann freiwillig drinnen".

Kinder belasten Angeklagte nicht

Dass dies der Fall war, erläuterte die Staatsanwältin Diana Roggen bei der Anhörung am Dienstag vor dem Gericht in Assen: "Die Kinder gaben ihre Namen an und erklärten, dass sie freiwillig auf dem Bauernhof geblieben seien und dort bleiben wollten." Die fehlende Erkenntnis würde auch erklären, so Rossmanith, warum die zwei Angeklagten laut Medienberichten von ihnen bisher nicht belastet worden seien. Der Niederländer Gerrit Jan van D. (67) soll sechs seiner Kinder neun Jahre auf dem Hof in Ruinerwold festgehalten und misshandelt haben. Ihm und dem Österreicher Josef B. (58), er war der Hofmieter, wird unter anderem das Delikt der Freiheitsberaubung vorgeworfen.