Isamännli rückt immer näher

400m Schwimmen, 3500m/100Hm Laufen und 4500m/400Hm Radfahren – So sieht das Obergrechter Isamännli in Fontanella/Faschina aus.

Am 14. Juli 2018 gehen wieder zahlreiche Teilnehmer am Seewaldsee in Fontanella an den Start. Ein ganz besonderes Erlebnis im schön gelegenen Bergsee 400m zu schwimmen. Pünktlich um 14:00 Uhr ertönt der legendäre Startsong für alle Teams und um 14:30 Uhr für alle Einzelteilnehmer. Es wird eine Runde im Seewaldsee geschwommen und dann über kupiertes Gelände zum Dorfplatz nach Fontanella gelaufen. Die letzte Disziplin ist das Radfahren, das auch dieses Jahr nach Faschina führt. Eine echte Herausforderung für jeden Profi und Hobbysportler. Auch wenn es „nur“ 4,5km sind, werden die 400 Höhenmeter zu einem besonderen Erlebnis.