IS gibt Anhängern Tipps für Rückkehr aus Syrien

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gibt laut einem Bericht des "Spiegel" ihren Anhängern Tipps für eine Flucht aus Syrien.

Der IS habe eine Internetseite eingerichtet, die sich gezielt an ausländische Jihadisten richte, berichtete das Magazin am Montag unter Berufung auf ein internes Papier der deutschen Sicherheitsbehörden.