IS droht mit Anschlägen bei Champions-League-Spielen

Vor den bevorstehenden Viertelfinalspielen der Champions League wurden über soziale Medien Terrordrohungen des Islamischen Staats gegen die Austragungsstadien bekannt.

Im Zuge der Champions-League-Viertelfinale am Dienstag, 9. April 2024, und Mittwoch, 10. April 2024, hat die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) über deren Medienarm al-Azaim in sozialen Medien Drohungen gegen die Austragungsorte der Spiele ausgesprochen. Die Bedrohungen richten sich konkret gegen das Emirates Stadion in London, das Parc de Princes in Paris sowie die beiden Madrider Stadien, Metropolitano und Santiago Bernabéu, welche als Schauplätze der bevorstehenden Spiele dienen.