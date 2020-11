Irres Hole-in-One beim Golf von Jon Rahm

Das war vermutlich der Schlag seines Lebens von Jon Rahm in Augusta.

Der spanische Golfprofi Jon Rahm hat beim US Masters in Augusta mit einem spektakulären Hole-in-one für Aufsehen gesorgt. Am 16. Loch hüpfte sein Ball nach dem flachen Abschlag zunächst dreimal über das Wasser, ehe er wieder auf dem Grün landete und dort ins Loch rollte. Einziger Haken: Der Schlag gelang dem Weltranglistenzweiten, der auch noch seinen 26. Geburtstag feierte, "nur" im Training.

Masters in Augusta









































u003cpu003eGLF-MAJ-SPO-UMG-THE-MASTERSu002du002d-PREVIEW-DAY-2u003c/pu003en © APA/AFP

Beim Masters in Augusta gehört es zur Tradition, am berühmten 16. Loch den Ball zumindest im Training über den See springen zu lassen und möglichst nahe an das Loch zu legen. Rahm gelang dies nun in Perfektion.

„Zweites Hole-in-One in zwei Tagen – alles Gute zum Geburtstag für mich!“, kommentierte der spanische Spitzen-Golfer den spektakulären Clip auf Twitter.

Trotz Zauberschlag ist Jon Rahm nicht der Favorit auf einen Sieg beim Masters in Augusta. US-Open-Gewinner Bryson DeChambeau gilt als Favorit auf den Sieg beim US Masters , das von Donnerstag bis Sonntag in Augusta/Georgia, über die Bühne geht. Titelverteidiger Tiger Woods (USA) gehört nicht zum erweiterten Favoritenkreis. Der 15-malige Major-Gewinner, der zuletzt schwache Form aufwies, wird bei Wettanbietern mit der Quote 41,00 geführt. Für den zweimaligen deutschen Champion Bernhard Langer steht die Quote bei 751,00.

Das ist John Rahm

Jon Rahm Rodríguez wurde am 10. November 1994 in Barrika geboren und ist ein spanischer Golfspieler der European Tour und der PGA Tour.

Er führte im Juli und August 2020 sogar zwischenzeitlich die Golfweltrangliste an.

John Rahm war der 24. Spieler und nach Severiano Ballesteros erst der zweite Spanier, der die Weltrangliste anführte.

Sein bislang größter Erfolg war der Gewinn der Dubai World Championship, dem Abschlussturnier der European Tour, in den Jahren 2017 und 2019.

Nach Rory McIlroy und Jordan Spieth war der Spanier erst der dritte Spieler, dem es gelang, sowohl bei den Amateuren als auch den Profis die Weltrangliste im Golf anzuführen.[5]

