Irrer Trip in die Twilight-Zone: "Control" im Test

Der Ländle Gamer macht sich auf in die Astralebene, um mit viel Feuerwerk das "Zischen" zu bekämpfen!

(XB1, PS4 & PC) „Control“ ist wohl der Überraschungshit der Saison: Das Game der Software-Schmiede Remedy Entertainment macht Spieler zum Direktor einer geheimen Regierungsbehörde für Übernatürliches und schickt uns dabei an die Grenzen der Realität. Wer hätte gedacht, dass so viel Wahnsinn in einem vermeintlich unscheinbaren Shooter steckt?