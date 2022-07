Irre: Ultras stürmen PK und werfen neuen Trainer raus

Wer hat in diesem Verein das Sagen? Radikale "Fans" vertreiben den neuen Cheftrainer von seiner Antritts-Pressekonferenz.

"Fans" gegen eigenen Klub

Das unwürdige Spektakel dauert kaum mehr als eine Minute. Neo-Trainer Albert Riera verlässt fast umgehend seine eigene Pressekonferenz. Sein Einwand, er wolle nur "some questions about football" beantworten, stößt auf taube Ohren. Auch die Ultras verschwinden nach getaner "Arbeit" wieder. Zurück bleibt eine ratlos wirkende Klubführung. Zu sehen im Video:

Message an den Präsidenten

Warum der ganze Ärger?

Offensichtlich Anlass genug für radikale Fans vermummt die Pressekonferenz des Klubs zu stürmen und den neuen Trainer mit lautstarken "Go home"- und "You are not welcome here!"-Rufen zu vertreiben. Immerhin: Laut Homepage des Klubs ist Riera noch Trainer von Olimpija Ljubljana. Man darf gespannt sein, wer sich am Ende durchsetzt, die Ultras oder die Klubführung.