i+R investiert 1 Million Euro in neue Lehrwerkstätte

Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für die erste private Lehrwerkstatt für Bauberufe in Vorarlberg.

Die Eigentümer des Vorarlberger Bauunternehmens investieren eine Million Euro in die Ausbildungsstätte für die Hoch-, Tief- und Betonbauer. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Umfassende Übungsmöglichkeiten

Im zweistöckigen Neubau wir es neben der Werkstätte auch einen ausgestatteten Raum für Lernunterstützung, ein Büro für die Lehrlingsbeauftragten und einen Sozialraum geben. Die Lehrwerkstatt wird vor allem in den Wintermonaten und bei anhaltendem Schlechtwetter genutzt. Drei bis vier Lehrlinge arbeiten dann pro Geschoss.

Die 150 Quadratmeter große Werkstatt im Erdgeschoss bietet Platz für Maurerübungen mit diversen Ziegelarten, Estrich- und Verputzarbeiten sowie Pflasterübungen. Kleinere Objekte wie Tischplatten oder Blumentröge werden in der Werkstatt zu Übungszwecken geschalt, betoniert und wieder ausgeschalt.

In den Unternehmen der i+R Gruppe werden insgesamt über 100 Lehrlinge in 13 verschiedenen Berufen ausgebildet. Davon sind 23 Hoch-, Tief- und Betonbauer, die am 1. September 10 neue Kollegen begrüßen dürfen.