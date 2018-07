i+R baut neuen Stammsitz für deutschen Fensterbauer

Lauterach - i+R Industrie- und Gewerbebau errichtet für den Fensterbau-Spezialisten Hermann-Blösch eine moderne Produktions- und Lagerstätte sowie ein Verwaltungsgebäude in Vöhringen-Illerberg (D).

In knapp einem halben Jahr wird der süddeutsche Fensterhersteller Hermann-Blösch an seinem neuen Firmensitz produzieren: In Vöhringen-Illerberg entsteht derzeit eine neue Produktions- und Lagerhalle mit insgesamt 7.000 Quadratmetern Nutzfläche sowie ein dreistöckiges Bürogebäude mit großzügigen Ausstellungs- und Schulungsräumen.