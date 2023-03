i+R baut neuen Firmensitz für Stadler Blechtechnik

Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für das neue Firmengebäude der Stadler Blechtechnik AG in Au (SG).

Weiteres Wachstum ermöglichen

2007 gründete Urs Stadler sein auf Feinblechbearbeitung spezialisiertes Unternehmen in Au im Schweizer Kanton St. Gallen. Derzeit sind dort zehn Mitarbeiter in der Produktion und fünf in der Verwaltung beschäftigt. „Wir bauen neu, um weiteres Wachstum zu ermöglichen und die Produktion zu optimieren“, betont Firmenchef Urs Stadler. So wird der Neubau etwa eine räumlich getrennte Chromstahl-Schweisserei und erweiterte Montagemöglichkeiten bieten. Bis zu 10 zusätzliche Arbeitsplätze sind am neuen Firmensitz möglich, der von der Wieslistrasse in den nahgelegenen Lettenweg verlegt wird. Zusätzlich entstehen Flächen zur Vermietung.