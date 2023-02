Inzwischen mehr als 6200 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Die Zahl der Toten bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist nach Behördenangaben auf mehr als 6200 gestiegen.

In der Türkei erreichte die Zahl der Todesopfer mehr als 4500, wie die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Dienstag mitteilte. Rund 26.000 Menschen seien verletzt worden. In Gegenden des Bürgerkriegslands Syrien, die von der Regierung gehalten werden, gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 800 Tote. Rund 1400 seien verletzt worden. Im Nordwesten des Landes, der von den Rebellen gehalten wird, betrug die Zahl der Toten nach Angaben der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens 900. Mehr als 2300 seien verletzt worden.

Auch das noch: Katastrophengebiet droht nun auch noch Schneesturm

Als hätten die Überlebenden in der Erdbebenregion im syrisch-türkischen Grenzgebiet nicht schon genug durchgemacht: Die internationale Hilfsorganisation CARE hat am Dienstag davor gewarnt, dass dem Katastrophengebiet nun auch noch ein Schneesturm droht, was vor allem den Obdachlosen und den Menschen in Flüchtlingslagern massive zusätzliche Probleme bereiten dürfte. Unterdessen bemühen sich die Hilfsorganisationen, möglichst schnell zu den Menschen im Erdbebengebiet zu kommen.

Es befinden sich unzählige Menschen aufgrund von Warnungen vor Nachbeben oder weil ihre Häuser und Unterkünfte eingestürzt sind, trotz eisiger Kälte und Schnee, im Freien, warnte CARE. "Unsere Arbeit wird durch das extreme Wetter und den Schneefall stark beeinträchtigt, weil wir viele Straßen nicht passieren und so zahlreiche Lagerhäuser und Vorräte nicht erreichen können", sagte Sherine Ibrahim, Länderdirektorin von CARE Türkiye. Trotz des schweren Bebens und der Witterungsverhältnisse bleibe die grenzüberschreitende Hilfe von der Türkei nach Nordwestsyrien bestehen. Mehr als 60 Prozent der 4,6 Millionen Einwohner Nordwestsyriens sind Binnenflüchtlinge und fürchten, dass sie durch die Erdbeben erneut vertrieben werden.

Österreichisches Rote Kreuz: "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit"

Auch das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) sprach von einem Wettrennen gegen die Zeit, weil die eisigen Temperaturen eine zusätzliche Gefahr für Überlebende darstellen. Um die dringend benötigte Hilfe so schnell wie möglich zu den Betroffenen zu bringen, lancierte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) einen Spendenaufruf über 70 Millionen Schweizer Franken (70,25 Mio. Euro) für die Türkei und Syrien. Das ÖRK sicherte laut dessen Präsident Gerald Schöpfer dem Türkischen und Syrisch-Arabischen Roten Halbmond 200.000 Euro Soforthilfe aus eigenen Mitteln zu. Er dankte den bisherigen Spendern: "Die Solidarität der Menschen ist unbeschreiblich."

Die Hilfe der Caritas und der Diakonie in den betroffenen Gebieten ist voll angelaufen, berichtete "Kathpress". "Wir stehen derzeit mit unseren Partnern vor Ort in engem Austausch und evaluieren die Situation", betonte Caritas-Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp. "Kolleginnen und Kollegen vor Ort berichten uns, dass Menschen trotz Temperaturen unter null Grad auf Straßen vor angezündeten Feuern und in Fahrzeugen warten. Knapp: "Es braucht jetzt das Notwendigste: Erste Hilfe, Nahrungsmittel und Wasser, Decken und Schlafsäcke, psychologische Betreuung und die Koordination von Unterkünften."

