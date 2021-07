Investor spricht Klartext, Hohenems will in 2. Liga, Rekord-Transfers im Ländle

In der 41. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um den neuen Investor bei Austria Lustenau, die großen Pläne von Hohenems, Rekordflut an Transfers plus den Saisonstart im ÖFB Cup, VN.at Eliteliga und Vorarlbergliga.

In der 41. Ausgabe von „Tschutta 3.0“ dreht sich alles um das „Einstandsgeschenk“ von Fußball-Unternehmer Ahmet Schäfer bei Austria Lustenau, die großen Pläne von Hohenems, die Übertritte im Profi- und Amateurfußball, den Saisonstart im ÖFB Cup, Eliteliga Vorarlberg und in der Vorarlbergliga.

Ab sofort wieder zurück: Die Vorschau und Rückblick mit den Highlights vom Profi- und Amateurfußball für das Fußball-Wochenende von Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel.

“Tschutta 3.0” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

NEUER INVESTOR

Beim 1. Vereins-Stammtisch im Glashaus vom Planet Pure Stadion verkündete der Vorstand der Austria Lustenau die Neuigkeit. Der Schweizer Ahmet Schäfer, seines Zeichens Klubbesitzer von Clermont Foot 63, dem frisch gebackenen Aufsteiger in die Französische Ligue 1, gibt der Austria 750.000 Euro und erhält dafür 25 Prozent der Anteile der Austria Lustenau GmbH.

In einer außerordentlichen Jahreshauptsversammlung wird der neue Aufsichtsrat der Lustenauer Austria die genauen Vereinbarungen bekannt geben. Die Firma CSC (Core Sports Capital), die Ahmet Schäfer gehört, wird künfig ein Viertel der Austria Lustenau GmbH gehören. Der Vorarlberger Fußball Zweitligist darf finanziell vorerst aufatmen.

GROSSE PLÄNE

In der knapp 17.000 Einwohner zählenden Stadt Hohenems steckt das Projekt 2. Liga schon in den Startlöchern. Denn Hohenems liegt nicht einmal zehn Kilometer von den beiden anderen Nachbarklubs Dornbirn und Austria Lustenau entfernt und da würden auf die Vorarlberger Fußballfamilie einige Derbys mit tausenden Zuschauern zukommen.

Hohenems unternimmt jetzt schon alles und rüstet sich für eine sportliche glorreiche Zukunft und die soll möglichst bald in der 2. Liga sein. „Wir wollen die Rahmenbedingungen für die 2. Liga erfüllen. Viele Gespräche zwecks der Infrastruktur im Stadion Herrenried hat es mit der Stadt schon gegeben und es gibt hier auch positive Signale“, sagt Hohenems Obmann Harald Achenrainer. Das Stadion Herrenried ist nach seit seiner Entstehung vor 40 Jahren längst in die Jahre gekommen und braucht dringend Sanierungsarbeiten. Der Klub hat daher auch ein neues Stadionkonzept erstellt und dies der Stadt Hohenems präsentiert. Ende August wird die Bundesliga in Hohenems das Stadion begutachten und etwaiige Mängel früh genug den Verantwortlichen mitteilen. Vor allem das Flutlicht entspricht ganz und gar nicht den ÖFB Richtlinien. Das wird auch das größte zu lösende Problem sein. In einem desolaten Zustand befindet sich auch die Stehplatztribüne auf der Nordseite und bedarf einer Sanierung. Das Tribünendach im Herrenried erhielt im Vorjahr eine Sanierung. Für den VfB-„Boss“ Harald Achenrainer gibt es aber auch sportlich einen klaren Fahrplan: „Wir wollen die Qualifikation für das Meister Play-off in der Westliga für das Frühjahr schaffen und dann um den Meistertitel mitspielen“.

KOSTE ES WAS ES WOLLE

Nach zweieinhalb Jahren feiert Boris Prokopic sein Comeback beim SCR Altach. Der zentrale Mittelfeldspieler, der zwischen 2013 und 2019 123 Pflichtspiele für den SCRA bestritt, unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2021/22.

Der erste Kooperationsspieler von Clermont Foot 63 wurde fixiert. Cem Türkmen wechselt von Bayer Leverkusen nach Clermont und wird direkt an den SC Austria Lustenau weiterverliehen.

Im Rahmen der seit 2020 bestehenden Kooperation zwischen dem SC Austria Lustenau und Clermont Foot bestätigen beide Vereine die zweite Leihe für die Saison 2021/22. Muhammed-Cham Saracevic (20) wechselt für ein Jahr an den Rhein.

Neunter Neuzugang für den Zweitligist FC Dornbirn. Der 1,92 Meter große Doppelstaatsbürger von der Schweiz und Kongo, Yann Kasai (23) wechselt vom Schweizer Drittligisten Etoile Carouge zu den Rothosen.

FÜNF AUFSTEIGER IM ÖFB CUP

Mit Altach (in Kalsdorf), Austria Lustenau (in Wels), FC Dornbirn (in St. Johann im Pongau), SW Bregenz (Vöcklamarkt) und Hohenems (Fügen) haben fünf der sieben Vorarlberger Vertreter im ÖFB Cup die Chance die zweite Runde zu erreichen.

SCHLAGER ERST AM MITTWOCH

FUSSBALL IN VORARLBERG

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

1.Spieltag

Zima FC Rotenberg – FC RW Rankweil Samstag

Waldstadion Lingenau, 16 Uhr, SR Zlatko Jurcevic

SC Röfix Röthis – SC Austria Lustenau Amateure Samstag

Sportplatz Ratz-Röthis, 17 Uhr, SR Jakob Rigger

SC Admira Dornbirn – Meusburger FC Wolfurt Samstag

Sportanlage Rohrbach, 17.30 Uhr, SR Zeljko Kojadinovic

Emma&Eugen Dornbirner SV – FC Brauerei Egg Sonntag

Sportplatz Haselstauden, 10.30 Uhr, SR Herwig Seidler

World-of-Jobs VfB Hohenems – SW Bregenz Mittwoch 21. Juli

Stadion Herrenried, 19 Uhr, SR Alexander Muxel

Spielfrei: Intemann FC Lauterach

TRANSFERHAMMER

Vorarlbergligaklub SV typico Lochau gelang der Transfercoup. Er ist zurück im Ländle. Die Rede ist von Ex-FC Dornbirn Goalgetter Ygor Carvalho Vieira (30). Der torgefährliche Angreifer war nach seinem Kurz-Abenteuer in Ägypten im Klub FC Masr seit eineinhalb Jahren vereinslos und unterzeichnete nun einen gültigen Vertrag bei den Leiblachtalern.

Eliteligaklub Rotenberg holt zwei starke Ausländer neu ins Team. Die Frauen SPG Altach/Vorderland muss auf die beiden Legionärinnen Emma Starr und Paige Hayward verzichten.

VIELE AUFSTIEGSKANDIDATEN

Mehr als fünzig Prozent aller 17 Mannschaften in der Vorarlbergliga hat eine Chance auf einen der zwei freien Aufstiegsplätze.

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2021/2022

1.Spieltag (16./17./18. Juli 2021)

IPA SC Göfis – Sparkasse FC BW Feldkirch Freitag

Sportplatz Hofen, 18.30 Uhr, SR Tugrul Saskin

FC Nenzing – SK CHT Austria Meiningen Freitag

Sportplatz Nenzing, 18.30 Uhr, SR Zeljko Kojadinovic

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – SV frigo Ludesch Samstag

Bizau-Bergstadion, 17 Uhr, SR Tugrul Saskin

Holzbau Sohm FC Alberschwende – Wälderhaus VfB Bezau Samstag

Sportplatz Alberschwende, 17 Uhr, SR Herwig Seidler

SV typico Lochau – poolfolio SC Fussach Samstag

Sportplatz Hoferfeld, 18 Uhr, SR Felix Ouschan

blum FC Höchst – Maldoner Elektrotechnik FC Hard Samstag

Rheinaustadion, 18 Uhr, SR Özgür Akbulut

Eco Park FC Hörbranz – Intersport FC Schruns Sonntag

Sportplatz Sandriesel, 16 Uhr, SR Tugrul Saskin

FC Lustenau 1907 – Cashpoint SCR Altach Juniors Mittwoch, 21. Juli

Stadion an der Holzstraße, 18.30 Uhr, SR Michael Baumann