Intime Frage an Heidi Klum: Es geht nicht um ihre Schuhgröße!

Model und Moderatorin Heidi Klum enthüllt ein Geheimnis rund um "Hans" und "Franz".

In Sachen Offenheit und Selbstbewusstsein ist Heidi Klum kaum zu überbieten. Als weltweit bekanntes Model, Moderatorin von „Germany's Next Topmodel“ und baldige 50-Jährige zeigt sie stets aufs Neue, dass sie ihre Kurven liebt und kein Thema für sie zu pikant ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Körbchen-Größe: Heidi Klum spricht ganz offen darüber

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Mit einem Augenzwinkern und keiner Spur von Verlegenheit offenbarte die Ehefrau von Tom Kaulitz, dass sie in den USA die Größe „36 C“ trägt. Für alle, die mit den amerikanischen Maßen nicht vertraut sind, in europäischen Größen entspricht dies einer 80 C.