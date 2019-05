Intersky: Gläubiger erhalten 34 Prozent

Feldkirch - Insolvenzverfahren über Flugunternehmen abgeschlossen. 4,7 Millionen Euro werden verteilt.

Insolvenzrechtlich wurde eine der größten Firmenpleiten der letzten Jahren in Vorarlberg nun aufgearbeitet. Das Insolvenzverfahren über das Regionalflugunternehmen Intersky am Landesgericht Feldkirch wurde am 25. April abgeschlossen. Das bestätigte gestern auf NEUE-Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler.