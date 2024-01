Interpol warnt vor neuen Kriminalitätsformen online

Die zunehmende Verbreitung digitaler Welten stellt Fahnder nach Einschätzung der internationalen Polizeiorganisation Interpol vor eine große Herausforderung.

Virtuelle Verbrechen: Eine neue Herausforderung für die Justiz

Virtuelle Welten könnten sich über die Zuständigkeit der Justizbehörden mehrerer Länder erstrecken, während die dazugehörigen Systeme und Geräte komplex und uneinheitlich seien, erklärte Interpol in einer auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am Donnerstag vorgelegten Studie.