Internationaler Nachwuchs Champions Cup in Bregenz

48 Nachwuchsmannschaften in drei Altersstufen aus drei Nationen nehmen am 2. Nachwuchs Champions Cup in Bregenz teil.

Am Samstag, 1. September ab 9.30 Uhr, starten die Unter-9-Jährigen mit der zweiten Auflage vom 2. internationalen Nachwuchs-Champions Cup in Bregenz.

Bei der zweiten Auflage vom internationalen Nachwuchs Champions Cup in Bregenz sind doppelt soviele Teams dabei wie bei der Premiere