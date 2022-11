Internationaler Besuch an der HTL Rankweil

Reger Austausch mit vielen Ländern.

RANKWEIL. Die HTL Rankweil veranstaltete eine internationale Erasmusplus Projektwoche an ihrer Schule, bei der sich 5 Partnerschulen aus Europa, von Portugal, Frankreich, Rumänien, Lettland und der Türkei zum Austausch trafen. 24 Schüler und 14 Lehrer beschäftigten sich im Rahmen ihrer Schulpartnerschaft mit dem Thema „Vermeidung von Abhängigkeiten und eines frühen Schulaustrittes“ und wie ein „smarter Lebensstil“ erreicht werden kann. Kommuniziert wurde während dieser Woche auf Englisch. Besonders aufschlussreich war für die Teilnehmer der Workshop der „SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention“ über Suchterkennung, Hilfestellungen und Suchtvermeidung. Weiters haben die Schüler von Europe Direct im Landhaus einen Vortrag über die Europäische Union bekommen. Sehr eindrucksvoll war der Besuch bei der Firma Doppelmayr Seilbahnen und die Führung durch das Lichtforum der Firma Thorn-Zumtobel. Ein einmaliges Erlebnis war für die Partnerschulen auch der Besuch im Käse Haus Montafon, in der die Teilnehmer einen Käse selbst herstellen konnten. Die ausländischen Schüler waren vom Aufenthalt in Vorarlberg und an der Schule sehr begeistert und beurteilten die Workshops sehr lehrreich und interessant und möchten gerne wieder kommen, resümierte Projektleiter Prof. Hubert Winkler. Das nächste gemeinsame Treffen wird im März in Lettland stattfinden.