Interesse an Software- und Web-Design? Dann ab ins Code Base Camp!

Auch in diesem Jahr bietet das Code Base Camp Jugendlichen wieder einen Einblick in die Welt von Software-Entwicklung, Web-Design und Co. - die Anmeldung ist noch bis 15. März möglich.

Webseiten programmieren oder auch Browserspiele entwickeln: Die Möglichkeiten von Software-Entwicklung sind fast grenzenlos. Für alle Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren bietet das Code Base Camp dafür wieder den perfekten Startpunkt. Mit der Unterstützung von Profis werden wieder Wettbewerbe und Challenges gemeistert.

Zwei Termine In diesem Jahr gibt es gleich zwei Locations für das Code Base Camp. Das erste Modul findet sowohl von 5. bis 16. August bei Omicron electronics GmbH in Klaus als auch von 19. bis 30. August bei Russmedia in Schwarzach statt. Weitere Module finden jeweils am Freitagnachmittag verteilt über das ganze Schuljahr statt.