Interesse an Aufstieg in 2. Liga nur in Salzburg

Vorarlberger und Tiroler Vereine schwänzten ersten Workshop der Bundesliga

Mit dem Salzburger AK 1914 mit dem gebürtigen Hohenemser Elias Kircher (spielt nach seiner schweren Knieverletzung erst wieder im Frühjahr) und FC Pinzgau/Saalfelden haben sich neben dem Hella Dornbirner SV und SC Schwaz (Tirol) vier der insgesamt sechs Klubs für das Meister Play-off in der Regionalliga West im Frühjahr bereits qualifiziert. Beide Salzburger Westligisten wollen in die 2. Liga. Der Spitzenreiter der Salzburger Regionalliga Salzburger AK 1914 trennt sich von Erfolgscoach Andreas Fötschl und Ex-Anif Meistermacher (zweimal Meister Westliga mit Anif) Thomas Hofer wird die Nonntaler im Frühjahr betreuen. Der SAK 1914 spielte schon in der Bundesliga und war in den 80iger Jahren schon zweitklassig in Österreich. Pinzgau/Saalfelden mit dem deutschen Startrainer Christian Ziege hat aber auch dank den mehreren amerikanischen Investoren große Ziele und will den Aufstieg in die 2. Liga realisieren. Doch im Falle eines Meistertitel von Saalfelden im Meister Play-off braucht der Klub ein Ausweichstadion. Der Sportplatz Bürgerau in Saalfelden ist nicht zweitligareif. Beide Salzburger Klubs haben Aufstiegsziele, aber aus Tirol und Vorarlberg kommt kein Interesse. Beim ersten Workshop der Bundesliga auf die kommende Saison 2020/2021 waren sowohl Vertreter von Salzburger AK und FC Pinzgau/Saalfelden mit dabei.