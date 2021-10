Interessantes über Menschen, Häuser und Parzellen

Buch. Alt-Bürgermeister Ewald Hopfner lädt zur dorfgeschichtlichen Wanderung.

Seit einigen Jahren bietet Hopfner Wanderungen mit geschichtlichem Charakter an. Hintergrund ist, dass er einerseits 26 Jahre der Kleingemeinde als Bürgermeister vorstand und andererseits die Geschichte des Dorfes seit Jahrzenten mehr als nur ein Hobby für ihn ist. Gleich mehrere Publikationen (u.a. das „HeimatBuch” oder die Pfarrchronik) tragen die Handschrift des Bucher Ehrenbürgers. Bei der Wanderung am Samstag, den 30. Oktober können die Teilnehmenden einen historischen Einblick gewinnen. Auf dem Tourplan steht die Begehung der Parzellen Heimen, Tobel, Halder, Schwarzen und Mereute. „Ich versuche Wissen zu vermitteln und auf die Fragen eine Antwort zu geben“, merkt der erfahrene Dorfchronist bescheiden an. Die Wanderung, mit Treffpunkt um 14 Uhr beim Bucher Dorfplatz, findet bei guter Witterung statt. Für Fragen steht der Gastgeber unter Telefon 05579 8231 zur Verfügung.