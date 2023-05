Inter Mailand macht großen Schritt in Richtung CL-Finale

Inter Mailand jubelte im Halbinal-Hinspiel über einen verdienten 2:0-Sieg beim AC Milan und steht damit mit einem Bein Champions League Finale.

Am heutigen Abend kam es im Halbfinale der Champions League zum Derby della Madonnina zwischen dem AC Milan und Inter Mailand. Während beim AC Milan alle Augen auf Angreifer Giroud gerichtet waren, sollten bei Inter Mailand Dzeko und Martinez für die Tore sorgen. Belgiens Stürmer-Star Lukaku saß zunächst auf der Bank.

Spektakuläre Startphase

Edin Dzeko war es dann auch, der bereits in der 8. Minute nach einem Eckball per Direktabnahme auf 0:1 stellt. Ein Mkhitaryan-Treffer drei Minuten später machte den Traumstart für Inter Mailand perfekt. Kurz darauf verpasste Calhanoglu mit einem Pfostenschuss sogar das 0:3. Die Rossoneri waren sichtlich geschockt und fanden ohne den verletzten Superstar Leao in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel. Auf der anderen Seite blieb Inter das gefährlichere Team und bekam nach Foul an Lautaro Martinez in der 34. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Dieser wurde nach kurzem Videostudium jedoch zurecht zurückgenommen. So blieb es nach 45 Minuten beim verdienten 0:2 für die Nerazzurri.

Pfosten verhindert Anschlusstreffer

Auch die zweite Halbzeit begann spektakulär. Nach zwei guten Distanzschüssen des AC Milan, die beide knapp am Tor vorbei gingen, scheiterte Dzeko auf der anderen Seite alleine vor dem Tor an Maignan. Insgesamt war das Heimteam aber besser im Spiel und verpasste bei einem Pfostenschuss von Tonali in der 63. Minute nur knapp den Anschlusstreffer.

In der letzten halben Stunde kam aber wieder deutlich zu wenig von Giroud und Co., um Inter wirklich entscheidend in Bedrängnis zu bringen. So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für Inter Mailand, das sich dadurch in einer sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche brachte.

