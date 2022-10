Inter besiegelt Aus von Barca - Napoli weiterhin makellos

Inter gewinnt gegen Pilsen klar mit 4:0 und fixiert den Achtelfinalaufstieg. Liverpool steht ebenfalls sicher in der K.O.-Phase, ebenso der FC Porto.

Inter lässt nichts anbrennen

Der deutsche Rekordmeister gewann im Camp Nou nach Toren von Mane, Choupo-Moting und Pavard mit 3:0 und fixierte damit den vorzeitigen Gruppensieg. Für Barcelona ist es das bereits das zweite frühzeitige Ausscheiden nach der Gruppenphase in Folge, die Teilnahme an der Europa League ist mit Sicherheit nur ein ganz kleines Trostpflaster.

Porto fix weiter

Das zweite Spiel in dieser Gruppe fand in Madrid statt, Atletico empfing Bayer Leverkusen. Für die Werkself stand bei Anpfiff aufgrund des Porto-Sieges bereits fest, dass die Reise in der Königklasse nach dem letzten Spieltag enden wird. Das sehr unterhaltsame Spiel im Metropolitano endete schließlich mit einem 2:2-Unentschieden, auch weil die Hausherren in der Nachspielzeit einen Elfmeter vergaben. Über diese Punkteteilung darf sich vor allem der FC Porto freuen, denn die Portugiesen sind damit auch fix im Achtelfinale mit dabei. Im Fernduell werden sich am letzten Spieltag Atletico und Leverkusen um Tabellenrang drei duellieren.