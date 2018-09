Integrationsumfrage: Viele Vorarlberger unzufrieden

Die Themen Migration und Integration bewegen auch in Vorarlberg viele Menschen. In einer (nicht repräsentativen) VOL.AT-Umfrage zeigt sich, dass viele Vorarlberger äußerst unzufrieden mit der Situation im Land sind.

Nahezu 43 Prozent der Umfrageteilnehmer beurteilten das Integrationsklima in Vorarlberg mit “Nicht genügend”. Nur etwas mehr als acht Prozent befinden das Integratinsklima als “Sehr gut”. 2552 Menschen nahmen an dieser Umfrage teil.

75 Prozent der 2456 Umfrage-Teilnehmer glauben, dass die Kriminalität in Vorarlberg durch Zuwanderung zugenommen hat.

Tatsächlich hat die Vorarlberger Polizei im Jahr 2018 (Stand Ende Juni) insgesamt 7.057 Tatverdächtige ausgeforscht und angezeigt, darunter 2.992 fremde Tatverdächtige. Der Anteil an fremden Tatverdächtigen ist im 1. Hj 2018 um 1,6 Prozent auf 42,4 Prozent gestiegen, wobei sich der Anteil an Asylwerbern kaum verändert hat (von 5,5 auf 5,4 Prozent, gemessen an Tatverdächtigen insgesamt). Zu den drei häufigsten Herkunftsländern der fremden Tatverdächtigen zählten bis Ende Juni 2018 Deutschland (725 Tatverdächtige), Türkei (453 Tatverdächtige) und Rumänien (231 Tatverdächtige).