Instrumente zum Ausprobieren und Musikschullehrer zum Kennenlernen

Am Samstag den 25.03.2023 lud die Musikschule Leiblachtal von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr zum „Mol usprobiera“

Alle interessierten Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker hatten die Möglichkeit an diesem Tag viele unterschiedliche Musikinstrumente auszuprobieren, zu singen und auch gleich die unterrichtenden Lehrer persönlich kennenzulernen. So warteten E-Gitarre, Fagott, Horn, Klarinette, Kontrabass, Oboe, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Trompete, Kornett, Flügelhorn, Violine und Violoncello darauf, dass ihnen die ersten Töne entlockt wurden. Im Gesangsraum stand das Mikrofon bereit und man konnte seine eigene Stimme versuchen. Viele junge und vielleicht zukünftige Tonkünstler in Begleitung ihrer Eltern nutzen die Möglichkeit, die Instrumente einmal in die Hand zu nehmen und zu fühlen. Die engagierten Musikschullehrer standen immer bereit, erklärten die ersten Griffe und Handhabungen und überall waren Töne zu hören. Auch Fragen zu den Unterrichtsstunden, zum Ablauf, zu den Kosten von Instrumenten und Lehrstunden beantworteten die Unterrichtenden gerne. Der Spaß bei den ersten erfolgreichen Versuchen kam natürlich an diesem Vormittag auch nicht zu kurz.