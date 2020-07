Instagram startet Frontalangriff auf TikTok

Gerade brachte Instagram die nigelnagelneue Funktion mit dem Titel Reels auf den Markt – und die erinnert doch sehr stark an TikTok.

Ob das soziale Netzwerk den Plattform-Giganten aus China vom Thron stoßen wird? Wie auf dem Video-Portal kann man nun auch auf Instagram in einem gesonderten Feed bis zu einminütige Clips mit cooler Hintergrundmusik hochladen. Doch was sagen eigentlich die deutschen TikTok-Stars zu der Neuerung? Haben sie Angst, dass Insta am Ende TikTok verdrängen wird?