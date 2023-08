Insta-Fans rasten aus! Ein fast-nackter Traum zwischen Kronleuchter und Spitze

Rebecca Mir verzaubert mit einem heißen Instagram-Clip ihr Fans - und auch Ehemann ist außer Atem.

"Sweet Dreams"

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Finalistin weiß, wie man Aufmerksamkeit erregt. In einem düsteren Raum, der nur durch das funkelnde Licht eines massiven Kronleuchters erhellt wird, wird sie zum strahlenden Mittelpunkt. Es ist nicht nur ihre natürliche Ausstrahlung, die sie in den Vordergrund rückt, sondern vor allem auch ihre Garderobe. In Netzstrümpfen, kombiniert mit einem Spitzenbüstier und -tanga (offensichtlich von Hunkemöller) sowie einem transparenten Überwurf, bewegt sich die junge Mutter gekonnt vor der Kamera, untermalt von den Klängen des Eurythmics-Hits "Sweet Dreams" (feat. BLVCK & YABØII) .