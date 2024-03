Inspirierender Filmabend "Die Dohnal" in Unser KleinWien Doren

In den bis auf den letzten Platz besetzten Räumlichkeiten von Unser KleinWien in Doren fand ein inspirierender Vortragsabend statt.

Die Filmvorführung von “Johanna Dohnal” zog zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in den Bann und bewies einmal mehr, wie bedeutsam und aktuell sich die Themen der Frauenpolitik darstellen.Dies gilt für die heutige Generation, aber auch für jene die noch folgen.

Johanna Dohnal, eine Frau, die Geschichte schrieb und sich in ihrer politischen Karriere unerschrocken für Frauenthemen einsetzte.

Im Anschluss an die Filmvorführung folgte eine spannende Gesprächsrunde, moderiert von Bürgermeisteer Guido Flatz . Auf dem Podium standen Agnes Hollenstein (Leiterin Gute Stube Andelsbuch und offene Jugendarbeit Bregenzerwald), Kathrin Feurle (angehende Richterin), Elisabeth Gruber (Gewaltschutzzentrum Vorarlberg und ifs Frauenberatungsstelle) und Katharina Fuchs (Selbstständige im Bereich Supervision Coaching, sowie Vize-Bürgermeisterin), die ihre Perspektiven und Erfahrungen zum Thema vorbrachten.

Der Abend endete mit einem nichts besser treffenden Zitat von Johanna Dohnal: „Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern: Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft. Es ist eine menschliche Zukunft“. Diese Botschaft fasste das Thema des Abend perfekt zusammen und lädt dazu ein, über unsere eigene Rolle in der Schaffung einer gerechteren und gleichberechtigten Gesellschaft nachzudenken.

Der Filmabend “Die Dohnal” in Unser KleinWien in Doren war nicht nur eine Hommage an eine außergewöhnliche Frau und ihre unermüdliche Arbeit, sondern auch ein lebendiges Forum für Austausch, Diskussion und das gemeinsame Streben nach einer besseren Zukunft.