Inspire yourself! Dein kreativer Begleiter

Mit diesem Inspirations-Begleiter hat Langeweile keine Chance mehr!

Ob DIYs, Bastelanleitungen, Outfit-Tipps, Rezepte, Must-Haves- oder Bucket-Listen - in diesem Inspirationsbuch ist für jeden etwas dabei! Der Instagram-Star Ana Johnson ist bekannt für ihre ästhetischen Fotos und Kreativideen, die sie auch in diesem Buch verewigt hat. Da bekommt man schon direkt beim Durchblättern Lust aufs nachmachen!

Ana gibt Tipps, wie man sich in den eigenen vier Wänden noch wohler fühlen kann. Auf den "Instaliebe"-Seiten kann man sich Anas Lieblings-Instagram-Fotos ansehen. Zu jeder Jahreszeit gibt es die passenden DIYs und Bastelanregungen, durch die Ana Schritt für Schritt durchführt. Dabei ist es auch für Anfänger ohne Vorkenntnisse geeignet, denn für viele DIYs braucht es keine lange Einkaufs- oder Materialliste. Außerdem präsentiert Ana auf den Outfit-Tipp-Seiten die Highlights aus ihrem Kleiderschrank! Inspire yourself! enthält außerdem leckere Snacks- und Rezeptideen. Eine Bucketlist zum abhaken macht eintönige Wochenenden zu einem aufregenden Spiel und die Must-Haves am Ende von jedem Kapitel zeigen, was zu jeder Jahreszeit unbedingt dazugehört.