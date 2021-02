Insolvenz der Bizauer Skilift-Gesellschaft wird fast zur Millionenpleite

Rund neun Jahre nach Eröffnung steht das Konkursverfahren jetzt vor dem Abschluss.

Das im Jänner 2012 eröffnete Konkursverfahren über die Bizauer Schilift-Gesellschaft mbH & Co KG mit Firmensitz in Dornbirn steht vor dem Abschluss. Wie aus der Insolvenzdatei hervorgeht, wurde die von Masseverwalter Lukas Pfefferkorn vorgelegte Schlussrechnung von der Gläubigerversammlung genehmigt. Die Quote auf alle anerkannten Forderungen beträgt 2,8 Prozent.