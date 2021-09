Insgesamt 71 Neuinfektionen am Samstag in Vorarlberg

Am Sonntagmorgen wurden auf dem Dashboard des Landes keine Neuinfektionen oder Genesene registriert. Am Samstag gab es insgesamt 71 neue Coronafälle.

Stand Sonntag 8 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 71 Neuinfektionen und keine Genesenen auf dem Dashboard des Landes verzeichnet. Am Sonntagmorgen blieben die Zahlen auf dem Dashboard des Landes noch unverändert.