Insgesamt 16 Neuinfektionen am Sonntag in Vorarlberg

Am Sonntag wurden in Vorarlberg lediglich 16 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, am Montagmorgen kam eine weitere Neuinfektion hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 66 .

Stand Montag 8 Uhr: In Vorarlberg wurden am Sonntag 16 Neuinfektionen verzeichnet. Am Montagmorgen wurde eine weitere Neuinfektion verzeichnet, der gegenüber standen 15 Genesungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Sonntag im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen und liegt aktuell bei 66. Österreichweit ist die Sieben-Tages-Inzidenz auf 28 gesunken.

Aktuell gelten 569 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Weitere Todesopfer waren nicht zu beklagen, die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg lag damit weiter bei 303.

Lage in den Spitälern

Sechs Corona-Patienten sind am Montag auf den Intensivstationen der Vorarlberger Krankenhäuser behandelt worden.

Insgesamt mussten am Sonntag laut der Krankenhausbetriebsgesellschaft 12 Corona-Patienten im Spital behandelt werden.

Acht Spitalsmitarbeiter galten am Sasmtag als Corona-positiv, zwei weitere Personen befanden sich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Mit 81 Infizierten vermeldete weiterhin Vorarlbergs größte Stadt Dornbirn die meisten aktiven Corona-Fälle. Auf Platz zwei folgt Bregenz (57), Platz drei belegt Lustenau (55). In Feldkirch war es 27 und in Hohenems 24.

Sieben-Tages-Inzidenzen im Vergleich

Stand Sonntag 14 Uhr

