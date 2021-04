Insgesamt 1.129 aktiv positive Fälle am Sonntag

Das Dashboard des Landes verzeichnete mit Stand Sonntagmitternacht 71 Neuinfektionen und 57 Genesungen.

Stand Sonntag 24 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen am Sonntagmitternacht 71 Neuinfektionen 57 Genesenen gegenüber. Es gelten derzeit 1.129 Vorarlberger als aktiv positive Fälle.

Bisher wurden 26.269 Menschen in Vorarlberg positiv getestet. 24.855 sind nicht mehr infektiös, 285 Menschen verstarben in Vorarlberg an oder mit dem Virus.