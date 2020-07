Insel Mainau – Dahlien und schwimmende Gärten

Erleben Sie mit den VN und Loacker Tours eine der schönsten Garten- und Blumenschauen am Bodensee.

Passend zum Jahresmotto 2020 erhalten Sie eine Führung. Wir nehmen Sie mit auf eine erfrischende Reise in die Welt des Wassers. Entdecken Sie die Beziehung zwischen Pflanzen und Wasser, Seerosen und anderen fantastischen Wasserpflanzen. Das Wasser wird in vielen Facetten und Varianten zum Blühen gebracht; entdecken Sie Installationen und Pflanzungen, die die Mainau-Gärtner eigens für dieses Jahresmotto gestaltet haben. Anschließend erhalten Sie ein Mittagessen mit einem Getränk, bevor Sie die Insel und Gärten noch auf eigene Faust durchstreifen können.

Alljährlich entfalten über 12.000 Dahlien in mehr als 270 Sorten ein wahres Blüten-feuerwerk und kündigen farbenfroh den Herbst an. Die sonnenverwöhnten Dahlien erfreuen die Besucher in allen erdenklichen Farbschattierungen, Formen und Größen. Sie wetteifern um die Gunst der Besucher, die vom 4. September bis 4. Oktober entscheiden dürfen, welche Sorte die Mainau-Dahlien-Königin des Jahres wird. Die traditionelle Dahlienschau gibt es schon seit über 60 Jahren und ist einer der Höhepunkte im Mainau-Blumenjahr. Wir bitten Sie, eine Mund-Nasen-Schutz-Maske mitzunehmen!