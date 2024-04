Innsbruck-Kandidat zuckt nach Wahlschlappe aus: "Es hobt's uns goa ned verdient!"

Eine Wahlanalyse der besonderen Art liefert der gescheiterte Kandidat Gerald Depaoli nach der Innsbruck-Wahl.

Die Innsbruck-Wahl am Sonntag sorgte für einige Überraschungen. Grünen-Amtsinhaber Georg Willi fuhr einen unerwarteten Sieg ein, Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber schaffte es mit eigener Liste (JA-Jetzt Innsbruck) als Zweiter ebenfalls in die Stichwahl. Eine schwere Niederlage musste hingegen Ex-ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky einstecken, der am Wahlabend erklärte: "Wir sind der Neuanfang, die Innsbrucker haben es nur noch nicht verstanden."