Innovationspreise im Tourismus vergeben

Sieben Projekte aus der heimischen Tourismusbranche zeichnete Vorarlberg Tourismus am Dienstag mit Innovationspreisen aus: Die Hauptpreise gingen an Bodensee-Vorarlberg Tourismus (Vorarlberger Kulturpicknick), Alpencamping Nenzing (Himmelchalets) und das Hotel Gams (GAMS 1648).

"Hohe Innovationskraft in heimischen Betrieben"

Tourismuslandesrat Christian Gantner lobte "die hohe Innovationskraft der heimischen Tourismusbetriebe, insbesondere in dieser herausfordernden Zeit. Mir war es in den vergangenen schwierigen Monaten wichtig, dass wir unsere Betriebe unterstützen und diesen Weg Seite an Seite mit ihnen gehen. Wir werden auch weiterhin für sie da sein und sie unterstützen. So sind wir mit dem ‚Winterkodex Vorarlberg‘ für die kommende Saison gut aufgestellt. Gemeinsam mit den Betrieben werden wir die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, um Vertrauen bei den Gästen in das Urlaubsland Vorarlberg zu schaffen und bald wieder an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen zu können."