INMA zeichnet Projekte von Russmedia aus

Am Dienstag-Nachmittag hat die renommierte International News Media Association die diesjährigen Gewinner der INMA-Awards ausgezeichnet.

Platz 1 für Russmedia

Platz 1 in der Kategorie „Best Brand Awareness Campaign“: Russmedia wurde mit einem INMA-Award für ihr Projekt „ https://www.engageme.ai/ Engage.me“ ausgezeichnet. Darüber hinaus machte das Engagement-Tool für Verlage und Unternehmen den dritten Platz in der Kategorie „Best Idea to Grow Digital Readership or Engagement”.

VOL.AT Festival Suite mit Blum

Auch die „VOL.AT Festival Suite mit Blum“ konnte die Jury überzeugen: Sie schaffte es in den Kategorien „Best Use of an Event to Build a News Brand” und „Best New Initiative to Empower and Retain Talent” auf den zweiten Platz. Die COVID-19-Kampagne #voarlberghältzusammen wurde von der INMA-Jury ebenfalls explizit hervorgehoben und gelobt.