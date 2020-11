Influencerin Julia Römmelt: Nackt im Playboy

Instagram-Star und Model Julia Römmelt hat für den deutschen Playboy die Hüllen fallen gelassen.

"Schon als junges Mädchen habe ich zu meiner Mama gesagt: ,Wenn ich mal groß bin, möchte ich in den Playboy – da sind die schönsten Frauen drin.' Jetzt ist mein großer Traum Wirklichkeit geworden, und darauf bin ich richtig stolz", sagt sie im Interview mit dem Playboy", so die 26-Jährige Influencerin.

Auf Instagram ist sie erst seit Anfang des Jahres so richtig erfolgreich unterwegs. "Eigentlich seitdem ich angefangen habe, professionell zu modeln. Ich mache sehr viele Fotos und auch sehr hochwertige – die kommen auf der Plattform ziemlich gut an", so die 26-Jährige. "Meine Follower-Zahl wächst zwar stetig, aber es ist auch wichtig dranzubleiben. Tatsächlich gehe ich momentan um sieben Uhr aus dem Haus und bin erst um 23 Uhr fertig mit allem."