Inflations-Warnung: "Wir sind noch nicht aus dem Gröbsten heraus"

Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, sieht eine Rezession der österreichischen Wirtschaft als sekundär an.

Holzmann: Inflationsbekämpfung hat Priorität

Wichtiger sei für ihn die Inflationsbekämpfung. Bei Letzterer sei Österreich "noch nicht aus dem Gröbsten heraus", so Holzmann. Die aktuelle Eskalation in Israel werde keine großen Auswirkungen haben, solange sich der Konflikt nicht ausweitet. Das sagte er im Rahmen einer Diskussion der Österreichisch-Akademischen Gesellschaft am Dienstag.

Europa verfolgt Preisziel, nicht Entwicklungsziel

Kritik an 'bedingungsloser' Geldverteilung

Sowohl Holzmann als auch Paul De Grauwe von der London School of Economics (LSE), der ebenfalls an der Podiumsdiskussion teilnahm, üben zudem Kritik an der "bedingungslosen" Geldverteilung sowie der Übertragung von Gewinnen und Verlusten der Zentralbanken an die Geschäftsbanken. Rund ein Prozent des BIP könne so jährlich nicht für andere Zwecke genutzt werden.