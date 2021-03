ine Frau wie sie im Buche steht: Angelika Kauffmann

Persönliche Briefe an die Künstlerin aus der „Jetzt-Zeit“

Mit dem Buch „Briefe an Angelika Kauffmann – Zeilen in die europäische Vergangenheit“ hat Gerda Schnetzer-Sutterlüty als EU-Gemeinderätin eine spannende Verbindung geknüpft.

Pünktlich zum Weltffrauentag erscheint im Bucher Verlag ihr neues Buch in dem sich alles um Angelika Kauffmann, die Politik, die Frauenrechte, die europäische Union und unsere Gesellschaft dreht. Ausgehend von einem erfundenen, scheinbar wiederentdeckten Brief Angelikas an ihren Vetter haben Briefschreiberinnen und Briefschreiber, wie man sie sich in Herkunft und Biografie nicht vielseitiger vorstellen könnten geantwortet und ihr Leben, ihren Bezug zu Angelika, zur Kunst und zur heutigen Zeit beschrieben.