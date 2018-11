Industriebauspezialist MUZ feierte Jubiläum und Eröffnung

Markus Wegrzyn ist Spezialist für CNC-Dreh- und -Frästeile. Pünktlich zum 20-Jahr-Jubiläum konnte der Neubau seines Unternehmens MUZ GmbH im Hittisauer Gewerbegebiet Basen eröffnet werden.

Der Gründer und Geschäftsführer, seine Ehefrau Petra und die vier im Unternehmen beschäftigten Kinder Matthias, Thomas, Yolanda und Barbara luden zur großen Eröffnungs- und Jubiläumsfeier an den neuen Standort in Hittisau. Freunde und Weggefährten der vergangenen 20 Jahre nahmen an der stimmigen Feier teil. Vor zehn Jahren war der Maschinenbauer von der Wirtschaftskrise stark gebeutelt worden, heute kann der einstige Ein-Mann-Unternehmer auf ein Team von 20 Angestellten stolz sein. Drei Lehrlinge stehen aktuell in Ausbildung. Rund 2,6 Mio Euro wurde alleine in den Neubau, weitere 800.000 in die Infrastruktur wie eine Laserschnittmaschine und das neue Lager investiert. Der neue Firmensitz, den die MUZ GmbH von Alberschwende nach Hittisau verlegt hat wurde von der Goldbeck Rhomberg GmbH errichtet.