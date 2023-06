Industrie ist für Vorarlberger der wichtigste Wirtschaftszweig

38 Prozent der Vorarlberger sehen die Industrie als wichtigsten Wirtschaftszweig.

Das ergab eine repräsentative Umfrage, die die Industriellenvereinigung Vorarlberg (IV) durchführen ließ. Der scheidende Präsident, Martin Ohneberg, zeigte sich erfreut. Schließlich war ihm die Korrektur des Bildes der Industrie in der Öffentlichkeit in seiner am 5. Juli endenden Amtszeit ein zentrales Anliegen. Noch 2019 hatte der Tourismus bei dieser Frage mit 51 Prozent die Nase vorn gehabt.

Zwei Mrd. Euro Steuern aus der Industrie

Sein Ziel sei bei Amtsübernahme 2015 klar gewesen: "Die Industrie muss in den Köpfen der Menschen die Rolle spielen, die sie tatsächlich hat", so Ohneberg. "Gerade in der heutigen Zeit, in der Betriebserweiterungen kritisch gesehen werden, in der eine wirtschaftskritische Haltung in vielen Teilen der Bevölkerung herrscht, tut es gut zu sehen, dass die Industrie auch als eine tragende Säule unseres Wohlstandes gesehen wird", betonte er. So stamme fast 40 Prozent der Bruttowertschöpfung im Land aus der Industrie, die Branche leiste mehr als zwei Mrd. Euro an Steuern und Abgaben. Zudem sähen 33 Prozent der Befragten die Industrie laut der IMAD-Studie als wichtigsten Wirtschaftsbereich bei Karrieremöglichkeiten für junge Menschen.

Ohneberg zieht Bilanz

Nach der maximalen Anzahl von zwei vierjährigen Amtsperioden zog Ohneberg am Montag Bilanz. So habe man mit der Innovationsplattform "Plattform V", der ersten Internationalen Schule in Bregenz-Riedenburg, dem Expat-Service sowie einer bevorstehenden Niederlassung der Hochschule St. Gallen in Dornbirn vieles erreicht und angestoßen. Vorarlberg müsse aber weiter über "zwingend notwendige Infrastruktur-Reformen" diskutieren, etwa die hochrangige Straßenverbindung S18 in die Schweiz und den Gleisausbau, sonst drohe Vorarlberg, den Anschluss an die internationale Spitze zu verlieren. 2023 hatte die IV zum "Jahr des Mutes" ausgerufen. "Mut brauchen wir in der Politik und Verwaltung, aber auch im Unternehmertum. Vor allem im Bezug auf die großen Maßnahmen und Änderungen habe ich diesen Mut oftmals aber leider vermisst", so der IV-Präsident. Wer ihm nachfolgen wird, wollte die IV noch nicht bekanntgeben.