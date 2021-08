Indoor-Maskenpflicht könnte wieder ausgeweitet werden

Derzeit gilt in Österreich an allen Orten des täglichen Bedarfs, also etwa Lebensmittelgeschäften, Öffis, Drogerien oder Apotheken eine Maskenpflicht. Sie könnte im Herbst wieder ausgeweitet werden. Eine allgemeine Indoor-Maskenpflicht werde geprüft, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im "oe24.TV". "Wir prüfen laufend, ob hier eine Ausweitung notwendig ist", hieß es gegenüber der APA.

Denn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt kontinuierlich. In den vergangenen 24 Stunden meldeten die Ministerien in Österreich 850 neue Fälle. "Wir stehen am Beginn der vierten Welle und gehen von weiter steigenden Zahlen besonders in der kälteren Jahreszeit aus. Wir evaluieren daher regelmäßig die Lage und prüfen genau, welche Maßnahmen gesetzt werden müssen", meinte Mückstein. Die Grundregeln wie Abstand halten und Hände waschen werden uns weiter begleiten, "auch die Maske bleibt eine einfache und effiziente Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen", betonte der Minister.