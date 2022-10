Indien feiert zehn Tage lang Durga Puja-Fest

In Indien und Bangladesch geht es im Oktober zehn Tage lang bunt zu: Dort feiert man gerade das Durga Puja-Fest.

Zu den traditionsreichsten und wichtigsten Festen und Feiern im hinduistischen Glauben gehört Duja Purga. Zehn Tage lang wird das Fest vor allem in Indien und Bangladesch gefeiert. Gewidmet ist Durga Puja der Göttin Durga. Sie steht für Schutz, Stärke und Mutterschaft, aber auch Krieg und Zerstörung. Mit zahlreichen Ritualen in der Öffentlichkeit und in Privathaushalten wird ihr gehuldigt - und das ganz schön bunt, wie auf aktuellen Bildern zu sehen ist.