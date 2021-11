In zwei Auswärtsspielen sechs Zähler eingeplant

Eine beschwerliche Reise steht den Cracks des EHC Lustenau am kommenden Wochenende bevor.

Schon am Freitag treffen sie um 19.25 Uhr auf die Vienna Silver Caps. Am Samstag duellieren sie sich um 17.15 Uhr mit den Steel Wings aus Linz.

Nach zwei Heimspielen gegen den KAC und den EC Bregenzerwald ist der EHC Lustenau an diesem Wochenende auswärts gefordert. Dabei möchten die Cracks von Trainer Mike Flanagan die lange Rückreise nicht ohne Punkte antreten. Trotzdem ist vor den beiden Gegnern aus der eher hinteren Region der Tabelle Vorsicht angesagt. Ohne die richtige Einstellung würde es wohl schwer werden, auch gegen diese Teams als Sieger vom Eis zu gehen. Keine Mannschaft in dieser Liga darf unterschätzt werden.

Das erste Spiel dieses Wochenendes führt die Lustenauer in die Bundeshauptstadt. Am Freitag um 19.25 Uhr (!) treffen sie auf die Vienna Silver Caps. In der ersten Begegnung dieser beiden Teams Anfang Oktober in Lustenau ging der EHC mit 4:1 als Sieger vom Eis. Doch lange Zeit war das Spiel offen. Den vierten und entscheidenden Treffer erzielte Chris D’Alvise erst in der 58. Minute. Wohlwissend, dass die Wiener an letzter Stelle der Tabelle stehen sind auch sie nicht zu unterschätzen.