In Wolfsberg kann und will SCR Altach auch gewinnen

Die Rheindörfler hoffen den Aufwärtstrend mit zwei Siegen aus den letzten drei Partien fortsetzen zu können.

Das Match im Ticker: Wolfsberger AC vs SCR Altach

all

all

self

self

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (2S 1U) – länger nie. Die Kärntner trafen in diesen drei Spielen immer mindestens doppelt – erstmals.

Der RZ WAC blieb in der Bundesliga in 10 Spielen gegen den SCR Altach ohne Gegentor – nur in BL-Spielen gegen den FC Admira (12) häufiger.