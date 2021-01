In Vorarlbergs Spitälern wird schon geimpft

Die Vorarlberger Krankenhäuser haben heute die ersten 3.000 Impfdosen erhalten und umgehend mit den Impfungen ihrer Mitarbeitenden begonnen.

Am heutigen Donnerstag und damit früher als ursprünglich geplant, fiel in Vorarlberg der Startschuss für die Covid-19-Schutzimpfungen in den Krankenhäusern. Insgesamt 3.000 Impfdosen stehen im Rahmen der ersten Impfphase, die bis Samstagabend dauern wird, zur Verfügung.