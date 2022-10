In Vorarlberg steigt die Nachfrage nach Heizöl

Der Obmann des Vorarlberger Energiehandels berichtet von einer mehr als 30-prozentigen Steigerung bei der Nachfrage von Industrie- und Gewerbekunden.

In Vorarlberg gibt es gegenwärtig eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach Heizöl. Das erklärte Peter Aberer, geschäftsführender Eigentümer des Energiehändlers ESW Reiner Logistik GmbH und Obmann der Fachgruppe Energiehandel in der WK Vorarlberg, im Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur.com.

Verantwortlich dafür seien zunehmende Bestellungen von Industrie- und Gewerbekunden, die den Energieträger Heizöl zum Heizen oder für die Erzeugung von Prozesswärme benötigen. "Wir haben derzeit in diesem Bereich eine um mehr als 30 Prozent gestiegene Nachfrage gegenüber den Jahren 2020 oder 2021", so Aberer. Gerade in den vergangenen drei bis vier Monaten habe sich die Tendenz weiter verstärkt. Diese Erfahrung mache die Branche nicht nur in Vorarlberg, sondern in ganz Österreich.